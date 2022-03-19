За сутки в Донецкой области оккупанты убили по меньшей мере 12 гражданских

За сутки в Донецкой области оккупанты убили по меньшей мере 12 гражданских

Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

За минувшие сутки, 18 марта, российские оккупанты в Донецкой области убили по меньшей мере 12 гражданских.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

За сутки больше всего от российских снарядов пострадал Краматорск: здесь россияне убили 5 и ранили 25 мирных жителей.

В Авдеевке оккупанты убили 2 и ранили 4 человека, в Покровске – убили 1 человека и ранили 6 человек.

Есть один пострадавший в Степном и один в Бахмуте. Кроме того, удалось уточнить информацию о 4 погибших и 1 раненом в Мариуполе и 1 погибшем в Нетайлово.

По словам Кириленко, точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области оккупанты убили 101 человека и ранили 432 (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

facebook/Павел Кириленко

Напомним, что оккупанты обыскивали авто и рыскали в телефонах во время эвакуации людей из Мариуполя и Бердянска.

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