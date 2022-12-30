За сутки в Харьковской области от российских обстрелов погибли трое мужчин, еще один в тяжелом состоянии

За прошедшие сутки, 29 декабря, во время массированного ракетного удара по Украине силы ПВО сбили много вражеских ракет, но произошли попадания в объекты инфраструктуры Харькова и области. В результате обстрела погибли двое мужчин, еще одного госпитализировали. Еще один мужчина погиб в Купянске во время артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате вражеской ракетной атаки погибли 2 гражданских мужчин 55 и 54 лет, мужчина 52 лет госпитализирован с ранением. Его состояние медики оценивают как тяжелое", — проинформировал он.

Также в течение суток враг обстреливал из артиллерии населенные пункты, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. К сожалению, в Купянске из-за вражеских обстрелов погиб 60-летний мужчина.

"В области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки изъято и обезврежено 29 взрывоопасных предметов. Впрочем, минная опасность остается очень высокой. В с. Снежновка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался мужчина 43 лет. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - проинформировал Синегубов.

Обстрел Украины 29 декабря

За минувшие сутки российская армия нанесла 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершила 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители.

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