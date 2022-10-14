За сутки в Никополе в результате обстрелов повреждено почти сорок частных и многоквартирных домов

Ночью россияне обстреляли три громады Никопольского района.
В Никополе повреждено около сорока частных и многоквартирных домов, больница, детский сад, детский развлекательный центр, музей, церковь, магазин, почта, рынок, линии газо- и электросети.
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
Осколочные ранения получил житель Никополя. Сейчас его состояние стабильное, находится в больнице.
На территории Марганецкой ТГ значительных разрушений нет.
Люди не пострадали.
Досталось сегодня и помещению районного совета и администрации. Четыре прилета, существенные разрушения. Люди не пострадали.
В пределах других территорий района сутки прошли без чрезвычайных ситуаций.
Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен.
«Искренне желаю вам тихую ночь, а врагам справедливого наказания», — говорится в сообщении.
Обстрел Никополя
В ночь на 12 октября российская армия нанесла удар по Никополю Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате обстрела были ранены три человека, среди них ребенок.
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