За сутки в Никополе в результате обстрелов повреждено почти сорок частных и многоквартирных домов

В Никополе повреждено около сорока частных и многоквартирных домов, больница, детский сад, детский развлекательный центр, музей, церковь, магазин, почта, рынок, линии газо- и электросети.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Осколочные ранения получил житель Никополя. Сейчас его состояние стабильное, находится в больнице.

На территории Марганецкой ТГ значительных разрушений нет.

Люди не пострадали.

Досталось сегодня и помещению районного совета и администрации. Четыре прилета, существенные разрушения. Люди не пострадали.

В пределах других территорий района сутки прошли без чрезвычайных ситуаций.

Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен.

«Искренне желаю вам тихую ночь, а врагам справедливого наказания», — говорится в сообщении.

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Обстрел Никополя

В ночь на 12 октября российская армия нанесла удар по Никополю Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате обстрела были ранены три человека, среди них ребенок.

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