За сутки в результате российских обстрелов погибли 9 мирных людей, еще 11 ранены

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине за минувшие сутки, 5 января, погибли 9 гражданских, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 5 января (по состоянию на 09:00 6 января):

Донецкая область – 1 погибший, 3 раненых;

Запорожская область – 2 погибших, 3 раненых;

Харьковская область – 1 раненый;

Херсонская область – 6 погибших, 4 раненых.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович выразил мнение о том, что Российская Федерация может наступать по нескольким направлениям: на Запорожском, Донецком и Луганском. Возможно, "пощупают" Харьковский, потому что Запорожский смежный с Донецким, а Харьковский – с Луганским.

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