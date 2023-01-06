Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За сутки в результате российских обстрелов погибли 9 мирных людей, еще 11 ранены

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
227
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За сутки в результате российских обстрелов погибли 9 мирных людей, еще 11 ранены

Фото: pixabay.com

В результате российских обстрелов гибнут мирные жители Украины.

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине за минувшие сутки, 5 января, погибли 9 гражданских, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 5 января (по состоянию на 09:00 6 января):

  • Донецкая область – 1 погибший, 3 раненых;
  • Запорожская область – 2 погибших, 3 раненых;
  • Харьковская область – 1 раненый;
  • Херсонская область – 6 погибших, 4 раненых.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович выразил мнение о том, что Российская Федерация может наступать по нескольким направлениям: на Запорожском, Донецком и Луганском. Возможно, "пощупают" Харьковский, потому что Запорожский смежный с Донецким, а Харьковский – с Луганским.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
227
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация