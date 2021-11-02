За сутки в Украине от коронавируса умерло 700 человек: в каких регионах ситуация самая плохая

С начала пандемии жертвами COVID-19 уже стали около 69 тысяч украинцев.
По состоянию на 2 ноября в Украине зафиксировано 19 455 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 700 человек, 12 639 пациентов поправились. Больше всего больных выявили в Одесской области, смертей – в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Так, больше всего людей за минувшие сутки умерло в Киеве — 60, Полтавской области — 57, Львовской — 56 и Херсонской — 48.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 908), Днепропетровской (1 621), Запорожской (1 341), Харьковской (1 337) областях и г. Киев (1 738).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1738 случаев;
- Винницкая область – 342 случая;
- Волынская область – 640 случаев;
- Днепропетровская область – 1621 случай;
- Донецкая область – 741 случай;
- Житомирская область – 225 случаев;
- Закарпатская область – 269 случаев;
- Запорожская область – 1341 случай;
- Ивано-Франковская область – 296 случаев;
- Киевская область – 810 случаев;
- Кировоградская область – 74 случая;
- Луганская область – 431 случай;
- Львовская область – 1104 случая;
- Николаевская область – 710 случаев;
- Одесская область – 1908 случаев;
- Полтавская область – 1065 случаев;
- Ровенская область – 757 случаев;
- Сумская область – 570 случаев;
- Тернопольская область – 497 случаев;
- Харьковская область – 1337 случаев;
- Херсонская область – 795 случаев;
- Хмельницкая область – 446 случаев;
- Черкасская область – 742 случая;
- Черновицкая область – 649 случаев;
- Черниговская область – 347 случаев.
Напомним, что рекорд – 26 870 инфицированных – был зафиксирован в Украине 29 октября, рекорд смертей (734 летальных исхода за сутки) – 26 октября. Предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы - 19 октября — 538 и 22 октября — 614. До этого больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.
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