За сутки в Украине от коронавируса умерло 700 человек: в каких регионах ситуация самая плохая

За сутки в Украине от коронавируса умерло 700 человек: в каких регионах ситуация самая плохая

С начала пандемии жертвами COVID-19 уже стали около 69 тысяч украинцев.

По состоянию на 2 ноября в Украине зафиксировано 19 455 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 700 человек, 12 639 пациентов поправились. Больше всего больных выявили в Одесской области, смертей – в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, больше всего людей за минувшие сутки умерло в Киеве — 60, Полтавской области — 57, Львовской — 56 и Херсонской — 48.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 908), Днепропетровской (1 621), Запорожской (1 341), Харьковской (1 337) областях и г. Киев (1 738).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1738 случаев;

Винницкая область – 342 случая;

Волынская область – 640 случаев;

Днепропетровская область – 1621 случай;

Донецкая область – 741 случай;

Житомирская область – 225 случаев;

Закарпатская область – 269 случаев;

Запорожская область – 1341 случай;

Ивано-Франковская область – 296 случаев;

Киевская область – 810 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 431 случай;

Львовская область – 1104 случая;

Николаевская область – 710 случаев;

Одесская область – 1908 случаев;

Полтавская область – 1065 случаев;

Ровенская область – 757 случаев;

Сумская область – 570 случаев;

Тернопольская область – 497 случаев;

Харьковская область – 1337 случаев;

Херсонская область – 795 случаев;

Хмельницкая область – 446 случаев;

Черкасская область – 742 случая;

Черновицкая область – 649 случаев;

Черниговская область – 347 случаев.

Напомним, что рекорд – 26 870 инфицированных – был зафиксирован в Украине 29 октября, рекорд смертей (734 летальных исхода за сутки) – 26 октября. Предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы - 19 октября — 538 и 22 октября — 614. До этого больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки из-за болезни умерли 700 человек

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