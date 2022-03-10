За сутки в Украине поймали 5 российских агентов: где они шпионили и какую информацию передавали

За сутки в Украине поймали 5 российских агентов: где они шпионили и какую информацию передавали

Шпионов нашли в Киеве, Днепре, на Закарпатье, Харьковщине и Донетчине.

За минувшие сутки, 9 марта, Служба безопасности Украины разоблачила пятерых шпионов, работавших в пользу России. Среди них есть как граждане Украины, предавшие государство, так и граждане России, начавшей войну.

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В пресс-службе СБУ рассказали, где поймали вражеских агентов и какую информацию они передавали оккупантам.

В Закарпатской области:

СБУ разоблачила учасника террористической организации "ДНР", который шпионил в пользу оккупанта и публично заявлял о поддержке агрессии РФ.

С началом вторжения он записал видео для одного из российских телеканалов. После этого начал "сливать" врагу информацию о расположении украинских военных в Харькове. Именно по ним в дальнейшем вели артобстрел.

Российский информатор скрылся в Ужгороде и ждал дальнейших указаний от врага, однако был схвачен СБУ.

В Харьковской области:

СБУ задержала еще одного вражеского агента, гражданина РФ.

Несколько лет назад злоумышленник у себя на родине, в Петропавловске-Камчатском, украл бюджетные средства, выделенные на строительство дорог. Чтобы избежать уголовной ответственности, он согласился "сотрудничать" с ФСБ РФ.

К моменту начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину агент гостил у матери в Киеве.

ФСБ сразу вышла с ним на связь и дала указание собирать данные о координатах блок-постов на ключевых магистралях Украины, количестве личного состава и вооружении.

В Донецкой области:

Силовики задержали 23-летнего местного жителя. Он собирал и передавал агрессору важную информацию о силах и средствах ВСУ и перемещении военной техники.

Оперативники СБУ выяснили, что разведданные злоумышленник передавал родственнику – бывшему боевику "ДНР", который в 2016 году уехал в Россию.

Через месседжеры он отправлял фото с дислокацией, стоянками и передвижениями техники ВСУ и метки на картах с точной локацией.

Полученные разведданные оккупанты использовали при планировании наступательных и террористических операций.

В Киеве:

По материалам СБУ, подозрение в государственной измене получил киевлянин, завербованный сотрудником так называемой МГБ ЛНР.

Спецслужба установила, что злоумышленник передавал куратору данные о бывших и нынешних работниках СБУ и пытался вербовать украинцев в интересах России.

В Днепропетровской области:

Разоблачен житель Днепра, который помогал оккупантам. Он нашел "работодателей" в одном из Телеграм-каналов. По их заказу фотографировал блокпосты в области и наносил их на Гугл-карты.

Отправив "заказчикам" скриншот с выполненным заданием, рассчитывал получить 75 долларов США.

СБУ задержала шпиона при попытке снять часть денег с банковской карты в банкомате.

В настоящее время его взяли под стражу.

В СБУ напомнили, что отныне наказание за государственную измену или диверсию в условиях военного положения стало еще строже — до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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