За сутки в Украине вакцинировали более чем 53 тысячи человек: в Минздраве назвали общую цифру привитых

За сутки 8 июня провакцинировано 53 161 человека.

По состоянию на 9 июня 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 1 489 446 человек.

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Об этом сообщает Минздрав.

"53 161 человека привито против COVID-19 за сутки 8 июня 2021 года. Одну дозу получили 43 925 человек полностью иммунизированы — 9 236 человек. С начала прививочной кампании привито 1 328 070 человек, из них получили 1 дозу — 1 328 068 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 161 378 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 489 446 прививок", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

485 мобильных бригад

624 пункта прививки

По состоянию на 9 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 659 473 человека.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыла в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен был быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч.

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В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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