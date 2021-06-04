За сутки в Украине вакцинировали рекордно много людей: в Минздраве назвали общую цифру привитых

За сутки 3 июня провакцинировано 50 840 человек.

По состоянию на 4 июня 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 1 265 723 человека.

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Об этом сообщает Минздрав.

"50 840 человек привито против COVID-19 в сутки 3 июня 2021. Одну дозу получили 46 868 человек полностью иммунизированы — 3 972 человека. С начала прививочной кампании привито 1 123 663 человека, из них получили 1 дозу — 1 123 661 лицо полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 142 062 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 265 723 прививки", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

395 мобильных бригад

436 пунктов прививки

По состоянию на 4 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 630 381 человек.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыла в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен был быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч.

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В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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