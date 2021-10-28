За сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев коронавируса: где инфицировалось больше всего людей

За сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев коронавируса: где инфицировалось больше всего людей

Нынешняя волна уже превзошла апрельский всплеск СOVID-19.

Более 26 тысяч новых больных зафиксировали в Украине за сутки — это самый высокий показатель с начала пандемии коронавируса. Больше всего инфицированных выявили в Одесской и Днепропетровской областях — более 2 тысяч.

Также читайте В Украине установлен очередной рекорд прививок от COVID-19: за сутки вакцинировали почти 292 тысячи человек

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, согласно этим данным, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2 296), Днепропетровской (2 113), Житомирской (1 668), Харьковской (1 517) и Львовской (1 506) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1451 случай;

Винницкая область – 460 случаев;

Волынская область – 587 случаев;

Днепропетровская область – 2113 случаев;

Донецкая область – 1180 случаев;

Житомирская область – 1668 случаев;

Закарпатская область – 401 случай;

Запорожская область – 1449 случаев;

Ивано-Франковская область – 1258 случаев;

Киевская область – 906 случаев;

Кировоградская область – 184 случая;

Луганская область – 656 случаев;

Львовская область – 1506 случаев;

Николаевская область – 593 случая;

Одесская область – 2296 случаев;

Полтавская область – 1022 случая;

Ровенская область – 937 случаев;

Сумская область – 825 случаев;

Тернопольская область – 748 случаев;

Харьковская область – 1517 случаев;

Херсонская область – 1093 случая;

Хмельницкая область – 1117 случаев;

Черкасская область – 706 случаев;

Черновицкая область – 696 случаев;

Черниговская область – 702 случая.

Также возросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попало более 5 тысяч человек, умерло 576 человек, 10 006 пациентов поправилось.

Напомним, что предыдущий рекорд – 23 785 инфицированных - был зафиксирован в Украине 22 октября, рекорд смертей (734 летальных исхода за сутки) – 26 октября. Предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы - 19 октября — 538 и 22 октября — 614. До этого больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

Также стоит отметить, что в последние несколько дней вакцинируется и рекордное количество украинцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: за сутки подтвердили более 26 тысяч диагнозов – больше всего с начала пандемии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку