За сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев коронавируса: где инфицировалось больше всего людей

Нынешняя волна уже превзошла апрельский всплеск СOVID-19.
Более 26 тысяч новых больных зафиксировали в Украине за сутки — это самый высокий показатель с начала пандемии коронавируса. Больше всего инфицированных выявили в Одесской и Днепропетровской областях — более 2 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Так, согласно этим данным, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2 296), Днепропетровской (2 113), Житомирской (1 668), Харьковской (1 517) и Львовской (1 506) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1451 случай;
- Винницкая область – 460 случаев;
- Волынская область – 587 случаев;
- Днепропетровская область – 2113 случаев;
- Донецкая область – 1180 случаев;
- Житомирская область – 1668 случаев;
- Закарпатская область – 401 случай;
- Запорожская область – 1449 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1258 случаев;
- Киевская область – 906 случаев;
- Кировоградская область – 184 случая;
- Луганская область – 656 случаев;
- Львовская область – 1506 случаев;
- Николаевская область – 593 случая;
- Одесская область – 2296 случаев;
- Полтавская область – 1022 случая;
- Ровенская область – 937 случаев;
- Сумская область – 825 случаев;
- Тернопольская область – 748 случаев;
- Харьковская область – 1517 случаев;
- Херсонская область – 1093 случая;
- Хмельницкая область – 1117 случаев;
- Черкасская область – 706 случаев;
- Черновицкая область – 696 случаев;
- Черниговская область – 702 случая.
Также возросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попало более 5 тысяч человек, умерло 576 человек, 10 006 пациентов поправилось.
Напомним, что предыдущий рекорд – 23 785 инфицированных - был зафиксирован в Украине 22 октября, рекорд смертей (734 летальных исхода за сутки) – 26 октября. Предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы - 19 октября — 538 и 22 октября — 614. До этого больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.
Также стоит отметить, что в последние несколько дней вакцинируется и рекордное количество украинцев.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.