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За сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев коронавируса: где инфицировалось больше всего людей

За сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев коронавируса: где инфицировалось больше всего людей

УНИАН

Нынешняя волна уже превзошла апрельский всплеск СOVID-19.

Более 26 тысяч новых больных зафиксировали в Украине за сутки — это самый высокий показатель с начала пандемии коронавируса. Больше всего инфицированных выявили в Одесской и Днепропетровской областях — более 2 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, согласно этим данным, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2 296), Днепропетровской (2 113), Житомирской (1 668), Харьковской (1 517) и Львовской (1 506) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1451 случай;
  • Винницкая область – 460 случаев;
  • Волынская область – 587 случаев;
  • Днепропетровская область – 2113 случаев;
  • Донецкая область – 1180 случаев;
  • Житомирская область – 1668 случаев;
  • Закарпатская область – 401 случай;
  • Запорожская область – 1449 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1258 случаев;
  • Киевская область – 906 случаев;
  • Кировоградская область – 184 случая;
  • Луганская область – 656 случаев;
  • Львовская область – 1506 случаев;
  • Николаевская область – 593 случая;
  • Одесская область – 2296 случаев;
  • Полтавская область – 1022 случая;
  • Ровенская область – 937 случаев;
  • Сумская область – 825 случаев;
  • Тернопольская область – 748 случаев;
  • Харьковская область – 1517 случаев;
  • Херсонская область – 1093 случая;
  • Хмельницкая область – 1117 случаев;
  • Черкасская область – 706 случаев;
  • Черновицкая область – 696 случаев;
  • Черниговская область – 702 случая.

Также возросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попало более 5 тысяч человек, умерло 576 человек, 10 006 пациентов поправилось.

Напомним, что предыдущий рекорд – 23 785 инфицированных - был зафиксирован в Украине 22 октября, рекорд смертей (734 летальных исхода за сутки) – 26 октября. Предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы - 19 октября — 538 и 22 октября — 614. До этого больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

Также стоит отметить, что в последние несколько дней вакцинируется и рекордное количество украинцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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