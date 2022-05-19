За сутки в Украину вернулись 38 тысяч человек: какие очереди на границах сегодня

За сутки 18 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 73 тысяч человек и почти 19 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошедшие сутки выехали 35 тысяч человек. Более 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
В то же время за минувшие сутки в Украину прибыли более 38 тысяч человек, из них более 34 тысяч — украинцы. Так, тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину граждан пока сохраняется, говорят пограничники.
Также за этот период на границе оформлено 168 грузовиков с гуманитарной помощью.
По состоянию на 09:00 утра 19 мая очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, образовались в следующих пунктах ghjgecrf:
Республика Польша:
"Шегини" – 85 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
"Ужгород" – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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