За сутки в Украину вернулись 38 тысяч человек: какие очереди на границах сегодня

За сутки в Украину вернулись 38 тысяч человек: какие очереди на границах сегодня

За сутки 18 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 73 тысяч человек и почти 19 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 35 тысяч человек. Более 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

В то же время за минувшие сутки в Украину прибыли более 38 тысяч человек, из них более 34 тысяч — украинцы. Так, тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину граждан пока сохраняется, говорят пограничники.

Также за этот период на границе оформлено 168 грузовиков с гуманитарной помощью.

По состоянию на 09:00 утра 19 мая очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, образовались в следующих пунктах ghjgecrf:

Республика Польша:

"Шегини" – 85 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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