За сутки в Украину вернулись 40 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

В Украину за сутки прибыли на 5 тысяч человек больше, чем уехали за границу.
За сутки 25 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой в общей сложности пересекли более 75 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошедшие сутки выехали почти 35 тысяч человек. Более 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
За прошедшие сутки прибыли 40 тысяч человек, из них более 36 тысяч — украинцы. Так, сохраняется тенденция увеличения количества возвращающихся в Украину граждан.
Также за это время оформлено 180 грузовиков с гуманитарной помощью.
По состоянию на 09:00 утра 26 мая очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, образовались в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
"Шегини" — 40 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
"Ужгород" – 10 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов.
Венгрия:
"Тиса" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Лужанка" — 15 л/а, 0 пешеходов;
"Вилок" – 10 л/а, 0 пешеходов.
Читайте также: