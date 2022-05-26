За сутки в Украину вернулись 40 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

За сутки в Украину вернулись 40 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

В Украину за сутки прибыли на 5 тысяч человек больше, чем уехали за границу.

За сутки 25 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой в общей сложности пересекли более 75 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выехали почти 35 тысяч человек. Более 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

За прошедшие сутки прибыли 40 тысяч человек, из них более 36 тысяч — украинцы. Так, сохраняется тенденция увеличения количества возвращающихся в Украину граждан.

Также за это время оформлено 180 грузовиков с гуманитарной помощью.

По состоянию на 09:00 утра 26 мая очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, образовались в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Шегини" — 40 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 10 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 10 л/а, 0 пешеходов.

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