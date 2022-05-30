За сутки в Украину вернулись 44 тысячи человек: какие сегодня очереди на границах

За сутки в Украину вернулись 44 тысячи человек: какие сегодня очереди на границах

В Украину за сутки вернулись на 9 тысяч человек больше, чем выехали за границу.

За сутки 29 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой в общей сложности пересекли более 79 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Из Украины за прошлые сутки выехали почти 35 тысяч человек. Более 21 тыс. из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли более 44 тысяч человек, около 41 тыс. из них — украинцы. Более двух недель количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше количества выезжающих за границу.

Также за сутки на границе было оформлено более 144 грузовиков с гуманитарной помощью.

По состоянию на 12:00 30 мая очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, образовались в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Краковец" – 20 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не производится);

"Вилок" – 5 л/а, 0 пешеходов.

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