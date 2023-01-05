За сутки в Украину вернулись на 5 тысяч человек больше, чем выехали за границу: какие очереди на ПП

За прошедшие сутки, 4 января, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 87 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, в течение предыдущих суток количество граждан, въезжающих в Украину превысило количество выезжающих.

Так, из Украины за прошедшие сутки выехала 41 тысяча человек. 26 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В то же время в Украину за минувшие сутки вернулись 46 тысяч человек, 42 тысячи из них – граждане Украины.

За этот период было оформлено 60 грузовиков с гуманитарной помощью.

По состоянию на 12:00 очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксировано в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" – 15 л/а, 6 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 40 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Информацию о состоянии очередей на пунктах пропуска на въезд в Украину с территорий соседних стран можно узнать здесь.

Украинцы за границей

С начала полномасштабного наступления России из Украины выехало более 14,5 миллиона граждан, из них – не менее 11,7 млн отправились в страны Евросоюза.

7,7 млн зарегистрированы в Европе в качестве получателей временной защиты.

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