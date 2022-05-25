За сутки в Украину вернулось 37 тысяч человек: какая сегодня ситуация на границах

За сутки в Украину вернулось 37 тысяч человек: какая сегодня ситуация на границах

За сутки в Украину вернулись на 5 тысяч человек больше, чем выехали за границу.

За сутки 24 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 70 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 32 тысяч человек. Более 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

За прошедшие сутки прибыли 37 тысяч человек, из них почти 34 тысячи — украинцы. Так, сохраняется тенденция увеличения количества возвращающихся в Украину граждан.

Также за это время оформлено 198 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным главы Львовской ОВА, на всех переходах Львовщины границу на выезд за сутки пересекли 15 тысяч человек.

По его словам, очереди из транспортных средств есть на следующих пунктах пропусков:

"Рава-Русская" – грузовики в обоих направлениях;

"Грушев" – легковые автомобили на въезд, автобусы на выезд;

"Смольница" – легковые автомобили на въезд;

"Краковец" и "Шегини" – легковые автомобили и автобусы на въезд, грузовики по обе стороны границы. Также в Краковке автобусы на выезд.

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