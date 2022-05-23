За сутки в Украину вернулось 47 тысяч человек: какие очереди на границах сегодня

За сутки в Украину вернулось 47 тысяч человек: какие очереди на границах сегодня

За сутки в Украину вернулось на 15 тысяч человек больше, чем выехали за границу.

За сутки 22 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 80 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Из Украины за прошедшие сутки выехало более 32 тысяч человек. Более 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В то же время за минувшие сутки прибыли более 47 тысяч человек, из них около 44 тысяч — украинцы. Nfr, тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину граждан пока сохраняется.

Также за этот период на границе оформлено 162 грузовика с гуманитарной помощью.

По состоянию на 09:00 утра 23 мая очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, образовались в следующих пунктах пропуска:

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия:

"Вилок" – 10 л/а, 0 пешеходов.

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