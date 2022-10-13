За сутки воздушные силы сбили 19 дронов-камикадзе и пять ударных вертолетов кафиров.

За сутки 12 октября зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены пять ударных вертолетов Ка-52, 17 дронов-камикадзе Shahed-136 и два Zala Ланцет.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в Telegram-канале.

Истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать наступательные действия наших подразделений на различных направлениях, нанося удары по средствам ПВО противника, взводным и ротным опорным пунктам, логистике, полевым составам горюче-смазочных материалов и боеприпасам, живой силе .

"Бьем врага и в небе, и на земле! Итого – к победе!", — говорится в сообщении.

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Атаки дронов-камикадзе

Напомним, что воздушные тревоги могут продолжаться дольше из-за дронов-камикадзе. Дроны-камикадзе долго летят и могут изменять свой маршрут.

10 октября, воздушные тревоги продолжались кое-где до пяти часов. Тогда Россия применяла как ракеты, так и дроны-камикадзе.

12 октября запустили дроны-камикадзе в Винницкой области. Однако силами ПВО удалось сбить оба.

Звуки взрывов и работы ПВО 12 октября были слышны в нескольких областях: Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской и Ровенской.

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