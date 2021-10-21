За сутки зафиксировали сразу два рекорда COVID-19: в каких регионах умерло и заболело больше всего украинцев

За сутки зафиксировали сразу два рекорда COVID-19: в каких регионах умерло и заболело больше всего украинцев

С начала пандемии в стране инфицировалось уже более 2,5 млн человек.

По состоянию на 21 октября в Украине зафиксировали сразу два рекорда коронавируса — 22 415 инфицированных и 546 смертей. Это самые большие показатели в стране за все время пандемии.

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Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, больше всего людей за минувшие сутки умерло в Донецкой области — 68, Днепропетровской области — 45, во Львовской и Херсонской областях — по 41 и в Киеве — 39.

Самое большое количество новых случаев инфицирования зарегистрировано в Житомирской области — 1 562, Одесской — 1 528, во Львовской — 1 388, Запорожской — 1 355, Харьковской — 1 319 и Днепропетровской — 1 308.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1192 случая;

Винницкая область — 462 случая;

Волынская область — 436 случаев;

Днепропетровская область — 1308 случаев;

Донецкая область — 1058 случаев;

Житомирская область — 1562 случая;

Закарпатская область — 319 случаев;

Запорожская область — 1355 случаев;

Ивано-Франковская область — 861 случай;

Киевская область — 728 случаев;

Кировоградская область — 156 случаев;

Луганская область — 819 случаев;

Львовская область — 1388 случаев;

Николаевская область — 410 случаев;

Одесская область — 1528 случаев;

Полтавская область — 996 случаев;

Ровенская область — 705 случаев;

Сумская область — 1100 случаев;

Тернопольская область — 787 случаев;

Харьковская область — 1319 случаев;

Херсонская область — 1143 случая;

Хмельницкая область — 1002 случая;

Черкасская область — 469 случаев;

Черновицкая область — 578 случаев;

Черниговская область — 734 случая.

Также выросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попали 4 892 человека, а 8 036 пациентов выздоровели.

Напомним, что предыдущий рекорд смертей от коронавируса в Украине был зафиксирован позавчера — 538. До этого больше всего летальных случаев фиксировали в апреле 2021 года — 481. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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