За сутки зафиксировали сразу два рекорда COVID-19: в каких регионах умерло и заболело больше всего украинцев

С начала пандемии в стране инфицировалось уже более 2,5 млн человек.
По состоянию на 21 октября в Украине зафиксировали сразу два рекорда коронавируса — 22 415 инфицированных и 546 смертей. Это самые большие показатели в стране за все время пандемии.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Так, больше всего людей за минувшие сутки умерло в Донецкой области — 68, Днепропетровской области — 45, во Львовской и Херсонской областях — по 41 и в Киеве — 39.
Самое большое количество новых случаев инфицирования зарегистрировано в Житомирской области — 1 562, Одесской — 1 528, во Львовской — 1 388, Запорожской — 1 355, Харьковской — 1 319 и Днепропетровской — 1 308.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 1192 случая;
- Винницкая область — 462 случая;
- Волынская область — 436 случаев;
- Днепропетровская область — 1308 случаев;
- Донецкая область — 1058 случаев;
- Житомирская область — 1562 случая;
- Закарпатская область — 319 случаев;
- Запорожская область — 1355 случаев;
- Ивано-Франковская область — 861 случай;
- Киевская область — 728 случаев;
- Кировоградская область — 156 случаев;
- Луганская область — 819 случаев;
- Львовская область — 1388 случаев;
- Николаевская область — 410 случаев;
- Одесская область — 1528 случаев;
- Полтавская область — 996 случаев;
- Ровенская область — 705 случаев;
- Сумская область — 1100 случаев;
- Тернопольская область — 787 случаев;
- Харьковская область — 1319 случаев;
- Херсонская область — 1143 случая;
- Хмельницкая область — 1002 случая;
- Черкасская область — 469 случаев;
- Черновицкая область — 578 случаев;
- Черниговская область — 734 случая.
Также выросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попали 4 892 человека, а 8 036 пациентов выздоровели.
Напомним, что предыдущий рекорд смертей от коронавируса в Украине был зафиксирован позавчера — 538. До этого больше всего летальных случаев фиксировали в апреле 2021 года — 481. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.
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