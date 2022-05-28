За сутки западные границы Украины пересекли почти 79 тысяч — ГНСУ

За сутки западные границы Украины пересекли почти 79 тысяч — ГНСУ

За прошедшие сутки, 27 мая, западные границы Украины с Евросоюзом и Молдовой пересекли почти 79 тыс. человек и 20 тыс. транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выехало 37 тысяч украинцев. Больше всего человек пересекло границу с Польшей – 22 тыс. человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Остальные 15 тыс. украинцев проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 42 тысяч человек. Около 38 тысяч из них – украинцы. "Уже более двух недель количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу", — говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники оформили более 170 грузовиков с гуманитарной помощью.

Как сообщалось, война в Украине вынудила миллионы украинцев искать убежища в Европе. Граждане получают в некоторых государствах финпомощь, но и тратят немалые суммы на жизнь. Украинцы, вынужденно выехавшие за границу из-за нападения РФ, потратили там около $2 млрд.

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