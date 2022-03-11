За три дня из Киевской области эвакуировали более 22 тысяч жителей

За три дня из Киевской области эвакуировали более 22 тысяч жителей

Кулеба добавил, что к субботе, 12 марта, также планируются гуманитарные коридоры.

За три дня из горячих точек Киевской области эвакуировали более 22 тысяч человек.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в эфире информационного телемарафона.

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"Уже третий день происходит эвакуация. В настоящее время можем говорить о более 22 тыс. человек, которые эвакуировались из напряженных городков — Ворзель, Гостомель, Буча, Ирпень. По состоянию на 22:00 будем иметь уточненную информацию и количество эвакуированных увеличится", — сказал он.

Кулеба добавил, что к субботе, 12 марта, также планируются гуманитарные коридоры.

"С 9:00 будем формировать маршруты. Будем надеяться, что все будет согласовано и мы сможем доехать до тех городков и городов, в которые не смогли пока попасть. Все три дня автобусные колонны доезжали, но, к сожалению, не до всех мест, которые мы определяли маршрутами, по разным причинам", – сказал он.

По словам Кулебы, напряженная ситуация в области остается на Броварском направлении, Чернобыльском направлении и направлении Житомирской трассы.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Киеве находится достаточное количество украинских войск, окружить или взять город невозможно.