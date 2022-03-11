За три последних дня спасатели вывезли около тысячи человек из поселков Мощун, Пуща Водица и Горенка

За три последних дня спасатели вывезли около тысячи человек из поселков Мощун, Пуща Водица и Горенка

Правоохранители доставляют людей в безопасное место и привозят в эвакуационные автобусы.

Столичные правоохранители вместе с представителями благотворительного фонда эвакуируют местных жителей из Киевской области.

За три последних дня спасатели вывезли около тысячи человек из поселков Мощун, Пуща Водица и Горенко.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сотрудники Оболонского управления полиции совместно с представителями благотворительного фонда "Наследие" по просьбе родственников эвакуируют жителей, которые не успели покинуть свои дома. Правоохранители доставляют их в безопасное место и привозят в эвакуационные автобусы", — говорится в сообщении.

Тем гражданам, которые решили остаться, правоохранители и волонтеры раздали продукты питания и лекарства.

Напомним, в селе Тарасовка под Киевом на земельный участок упали обломки ракеты кафиров.