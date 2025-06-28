За трое суток ДТЭК вернул свет 15 тысячам семей после вражеских атак

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, с 23 по 25 июня энергетикам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение 3 населенных пунктов Донбасса. Благодаря этому свет вернулся почти в 10 тысяч домов.

В то же время на Днепропетровщине энергетики вернули свет почти 5 тысячам семей, чьи дома были без электроэнергии из-за обстрелов.

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Несмотря на все энергетики продолжают работать и возвращать свет там, где это возможно. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС и доступ к месту повреждений.

Напомним, на прошлой неделе энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 70 тысячам семей, чьи дома были без электроэнергии в результате вражеских атак.