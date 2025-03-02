За трое суток ДТЭК вернул свет почти 72 тысячи семей после обстрелов

За последние три дня энергетики компании ДТЭК вернули свет 71,7 тыс. семей Днепропетровщины, Донетчины и Одесщины, чьи дома были без электроэнергии в результате обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что за последние три дня на Днепропетровщине удалось восстановить электричество для 62,5 тысячи семей. В ДТЭК подчеркнули, что враг усилил атаки на Днепропетровщину, особенно на ее южную часть, приближенную к зоне боевых действий.

В то же время в Донецкой области, где ситуация в целом остается очень тяжелой, энергетикам удалось с разрешения военных выполнить ремонты ряда повреждений сетей и вернуть свет в дома 9,1 тысяч семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов.

Тем временем в Одесской области энергетики оперативно восстановили свет еще для более 60 семей, оставшихся без электроснабжения из-за очередной вражеской атаки. Как только ситуация стабилизировалась, ремонтные бригады приступили к работе по восстановлению.

Недавно в результате обстрела Никополя на Днепропетровщине погиб энергетик компании ДТЭК Геннадий Мусатов.