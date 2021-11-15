За украденные сигареты шесть тысяч: в Днепре полицейская требовала у 17-летнего парня взятку

За украденные сигареты шесть тысяч: в Днепре полицейская требовала у 17-летнего парня взятку

Задержали "предприимчивую" женщину во время получения взятки.

В Днепре сотрудница ювенальной полиции потребовала у несовершеннолетнего парня взятку. За денежное вознаграждение полицейская собиралась "закрыть глаза" на кражу сигарет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, в октябре этого года инспектор ювенальной превенции одного из районных управлений полиции требовала у 17-летнего парня, подозреваемого в краже сигарет из магазина, шесть тысяч гривен.

Задержали "предприимчивую" женщину при получении взятки.

“При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 УК Украины, сотрудница полиции разоблачена в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. В настоящее время женщина задержана в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос о сообщении ей о подозрения в совершении указанного преступления”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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