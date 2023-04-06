"За украинский гибнут тысячи мужественных людей": ректор университета Ирпеня – о языковом скандале в заведении

Языковой скандал в Государственном налоговом университете в Ирпене, вызванный преподавательницей философии Любовью Воробьевой, возмутил как сообщество, так и администрацию заведения. Преподавательницу отстранили от работы.

Об этом 24 Канала заявил исполняющий обязанности ректора университета Дмитрий Серебрянский.

Серебрянский назвал ситуацию позорной для Государственного налогового университета, ведь это учебное заведение больше всего в Киевской области пострадало от российских оккупантов. Центральный корпус оккупанты уничтожили до основания. Остальные корпуса – изуродованы.

Серебрянский подчеркнул, что преподавание на русском языке в стенах университета неприятно для каждого работника и студента.

"Жалобы по преподаванию на русском языке от студентов периодически поступали, но без персонализации. Раньше я не владел информацией о том, что Воробьева преподает на русском языке. Были только слухи. (...) Моя четкая позиция как ректора и администрации в целом – преподавание должно осуществляться исключительно на украинском языке. Кроме того, в быту в университете – только украинский", – рассказал Дмитрий Серебрянский.

Также он заверил, что если случаи преподавания на русском языке зафиксируют в университете еще раз, администрация оперативно примет кардинальные решения в рамках законодательства.

"Этот случай – пример того, что некоторые люди не осознают: за украинский язык гибнут тысячи и тысячи мужественных и отважных людей. А здесь позволяют себе в таком формате пропагандировать язык агрессора в своей профессиональной деятельности. Со временем я думаю, что все переосмыслят свои позиции и будут использовать украинский, в соответствии с законом и в соответствии с моральной позицией. Для нас как для университета, пострадавшего от вооруженной агрессии России, преподаватели которого были в плену, а часть оставшихся в Ирпене работников погибли, такой случай – это недопустимо", – сказал Дмитрий Серебрянский.

По его словам, в период оккупации в начале марта 2022 года российские оккупанты вошли в Ирпень и захватили один из корпусов университета. Там были преподаватели. Несколько из них держали несколько дней в плену.

"Было что-то вроде допросов. К счастью, никто не пострадал. Однако некоторые работники, к сожалению, погибли от обстрелов", — сообщил Дмитрий Серебрянский.

Напомним, в Государственном налоговом университете в городе Ирпень под Киевом разгорелся речевой скандал во время пары по философии. Одна из студенток попросила преподавательницу Любовь Воробьеву говорить по-украински, на что получила отказ.

В администрации вуза проинформировали, что начали служебное расследование по инциденту.

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