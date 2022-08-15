"За ВДВ": оккупанты на Донбассе на праздник прострелили ногу командиру взвода

Они попали в командира взвода, потому что тот не позволял им пьянствовать.

Об этом свидетельствует разговор оккупантов, которую перехватила разведка.

На аудио слышно, как оккупанты по телефону делятся, как отпраздновали день Воздушно-десантных войск. Один из них рассказывает, что полдня они сидели в окопах, потому что их обстреливали ВСУ.

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Во время обстрелов они успели "заправиться" спиртным "в честь праздника", далее осмелели и начали давать ответ украинским защитникам.

Затем на их позиции подошел командир взвода, который обругал их за пьянку на передовой. В результате один из оккупантов прострелил ему ногу.

"Проверка точно будет", – резюмировал оккупант.

Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают сокращать военные подразделения РФ, участвующие в "спецоперации". На очереди парашютно-десантный полк из Костромы. От личного состава после встречи с ВСУ осталось 15%.

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