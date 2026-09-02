За вклад в устойчивость страны: государство отметило 21 работника ДТЭК ко Дню шахтера

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Об этом сообщили в ДТЭК.

"К профессиональному празднику отличия 20 шахтерам и машиностроителю вручили Премьер-министр Украины Сергей Корецкий и Первый вице-премьер-министр Украины - Министр энергетики Денис Шмигаль", - говорится в нем.

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Двух работников наградили нагрудным знаком «Шахтерская слава» I степени. Еще один получил нагрудный знак «Шахтерская доблесть» ІІІ степени. 18 работников отметили Почетными грамотами Правительства.

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Среди награжденных представители шахтоуправлений и филиалов ДТЭК Павлоградугля, а также Дружковского машиностроительного завода.

В компании отметили, что награды являются признанием работы шахтеров и машиностроителей, которые в условиях войны продолжают добывать уголь, поддерживать работу предприятий и готовиться к предстоящему отопительному сезону.

Ранее шестерых энергетиков ДТЭК Рината Ахметова отметили государственными и ведомственными наградами за профессионализм, мужество и вклад в обеспечение надежного электроснабжения в условиях войны.

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