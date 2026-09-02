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- Украина
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За вклад в устойчивость страны: государство отметило 21 работника ДТЭК ко Дню шахтера
Ко Дню шахтера 21 работник ДТЭК получил государственные и отраслевые награды. Награды получили 20 шахтеров и работник машиностроительного предприятия.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"К профессиональному празднику отличия 20 шахтерам и машиностроителю вручили Премьер-министр Украины Сергей Корецкий и Первый вице-премьер-министр Украины - Министр энергетики Денис Шмигаль", - говорится в нем.
Двух работников наградили нагрудным знаком «Шахтерская слава» I степени. Еще один получил нагрудный знак «Шахтерская доблесть» ІІІ степени. 18 работников отметили Почетными грамотами Правительства.
Среди награжденных представители шахтоуправлений и филиалов ДТЭК Павлоградугля, а также Дружковского машиностроительного завода.
В компании отметили, что награды являются признанием работы шахтеров и машиностроителей, которые в условиях войны продолжают добывать уголь, поддерживать работу предприятий и готовиться к предстоящему отопительному сезону.
Ранее шестерых энергетиков ДТЭК Рината Ахметова отметили государственными и ведомственными наградами за профессионализм, мужество и вклад в обеспечение надежного электроснабжения в условиях войны.