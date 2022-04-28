За восстановление каждого региона Украины будет отвечать отдельная страна – ОП

В Офисе Президента Украины нарабатывается план послевоенного восстановления, согласно которому за восстановление каждого из регионов будет отвечать конкретная страна мира.

В том числе планируется привлечь иностранных архитекторов, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью каналу Рада.

«Мы вообще за то, чтобы подключались архитекторы иностранные. И мы будем это делать. Потому мы и хотим, чтобы за каждый регион отвечала конкретная страна. Это не касается только строительства, а касается и архитекторов, дизайнеров и так далее», – сказал он.

Тимошенко сообщил, что уже несколько стран вызвались на такую работу. Среди них – Великобритания, изъявившая желание восстанавливать Киев и Киевскую область. Также один из иностранных футбольных клубов вызвался восстанавливать стадион в Чернигове.

Для лучшей координации такой работы Министерство регионального развития вместе со всеми военными администрациями, громадами и т.д. создает каталог каждой отдельной области. В таком каталоге будет не только список поврежденной инфраструктуры, но и концепция того, как должен выглядеть регион после его восстановления.

«Мы сейчас делаем такую ​​домашнюю задачу для того, чтобы страны понимали, какой это объем средств. И будем предоставлять им по каждому региону информацию», – объяснил Тимошенко.

При этом, подчеркнул он, первоначальный этап этой работы выполняется украинскими специалистами.

«Пока мы первую работу – это работа, можно сказать, генерального планирования каждого региона – делаем с нашими украинскими архитекторами. Поэтому у нас тоже есть батальон волонтеров-архитекторов. Им действительно никто не платит деньги. Они вызвались помогать и делать для страны такое дело», – подчеркнул замруководителя ОП.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отмечал, что страна-террорист россия повредила в Украине до 30% инфраструктуры. Стоимость нанесенного ущерба можно оценить в 100 млрд долларов. На восстановление инфраструктуры Украины уйдет примерно два года, сказал министр.