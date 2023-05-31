За возвращение в Украину – тысяча евро: на Буковине мужчина предлагал взятку пограничникам, чтобы вернуться домой

Правонарушителю грозит штраф до 68 тыс. гривен, или ограничение свободы на срок до 4 лет.

В пункте пропуска "Дяковцы" Черновицкой области 36-летний мужчина предлагал тысячу евро пограничникам за беспрепятственное пересечение границы. Житель Буковины уехал за границу 2022 года, однако сделал это с помощью паспорта другой страны по его имени. А теперь мужчина решил вернуться домой.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, пишет zaxid.net.

Правонарушитель рассказал, что уехал из Украины еще в прошлом году в командировку. Пограничники проверили данные украинца и оказалось, что он уехал благодаря паспорту гражданина другой страны. А для таможенного контроля тогда предоставил загранпаспорт.

"В ходе паспортного контроля пограничники установили, что в прошлом году мужчина выехал из Украины используя паспорт гражданина другого государства. За то, чтобы его не привлекли к ответственности, мужчина предложил пограничникам взятку в размере 1000 евро", – сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники зафиксировали факт предложения взятки, а на место происшествия вызвали полицию. Йосообщили о подозрении по ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ему грозит штраф до 68 тыс. гривен, или ограничение свободы на срок до 4 лет.