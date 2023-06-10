За все будут отвечать: Трюдо возложил на Россию вину за разрушение Каховской ГЭС

Россия должна нести ответственность за все преступления, совершенные в Украине.

Россия несет прямую ответственность за подрыв дамбы Каховской ГЭС и Кремль обязательно будет за это отвечать.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастина Трюдо во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас нет никаких сомнений, что разрушение дамбы Каховской ГЭС было прямым следствием решения РФ вторгнуться на территорию мирного соседа", – заявил он.

Канадский премьер отметил, что российское вторжение в Украину катастрофически повлияло на инфраструктуру, разрушило семьи, унесло много тысяч жизней и повлекло за собой кризисы в экономической, продовольственной и энергетической сфере по всему миру.

"Россия ответственна и будет нести эту ответственность. Случившееся с ГЭС — это прямая ответственность России. И последствия этих событий — сверхтяжелые", — заявил канадский премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Каховское водохранилище, когда-то третье по величине в Европе, теперь больше похоже на одиночные озерца.

Кроме того, мы ранее информировали, что с

Таном на утро 10 июня из водохранилища в результате подрыва дамбы россиянами вытекло 62% объема воды. Этот уровень продолжает снижаться.

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