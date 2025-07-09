За животных в авто будут штрафовать и лишать свободы: подробности

Собака в машине / © Pexels

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В Украине водителям грозит не только штраф, но и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, в частности если оставить их в закрытом автомобиле в жару. Закон строгий и предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

О рисках рассказал и.о. директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Сергей Сабуров.

Он предупреждает, что оставление животных в припаркованном автомобиле под прямым солнцем является смертельно опасным. Температура внутри салона может за считанные минуты подняться до критических значений, особенно если окна закрыты, что делает салон своеобразной «тепловой ловушкой».

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Питомцы быстро перегреваются из-за отсутствия эффективных механизмов охлаждения в их организме. Вследствие этого они могут обезводиться, потерять сознание и даже умереть. Даже пребывание автомобиля в тени не гарантирует безопасности — из-за душного микроклимата животное может пострадать уже через 10-15 минут.

За жестокое обращение с животными, в частности оставление их в опасных условиях, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 3400 до 5950 гривен. В случае наступления тяжких последствий возможно уголовное наказание — ограничение или лишение свободы сроком до трех лет. Также владельцу грозит конфискация животного.

Специалисты советуют избегать поездок с домашними любимцами в жару, если невозможно обеспечить надлежащий микроклимат в салоне автомобиля. Нарушение этих рекомендаций — это не только опасность для жизни животного, но и риск попасть под уголовную ответственность.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве обязали владельцев собак платно регистрировать своих любимцев

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