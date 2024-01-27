За жизнь боролись 77 минут: в Днепре спасли мальчика, который был в состоянии клинической смерти – подробности

В Днепре врачи областного центра экстренной медицины спасли 12-летнего мальчика, который из-за передозировки лекарством от сердца находился в состоянии клинической смерти. За жизнь ребенка боролись 77 минут.

Об этом рассказал медик центра Виктор Пальчинский.

Мальчик выпил большую дозу антиаритмического препарата – лекарственного средства, которое применяют для лечения и предотвращения нарушений ритма сердца.

По словам врача, почему 12-летний мальчик решил выпить это лекарство, пока неизвестно. Его родители – медики, поэтому сначала они пытались самостоятельно помочь сыну, а когда он потерял сознание, вызвали "скорую".

Когда прибыли врачи "скорой", ребенок был в тяжелом состоянии.

"Усилия медики не останавливали ни на секунду, потому что тогда только они решали судьбу этой молодой жизни, и они боролись за нее 77 минут — сердечный ритм восстановлен, появилась целенаправленная двигательная активность, ответная реакция на голос-кивание. Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимации отделение профильной больницы", — рассказал он.

Сейчас состояние ребенка стабильное.

Напомним, ребёнку провели операцию на мозге с пробуждением – впервые в истории украинской медицины.

Читайте также: