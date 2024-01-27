За жизнь боролись 77 минут: в Днепре спасли мальчика, который был в состоянии клинической смерти – подробности

Ребенок выпил большую дозу лекарства для сердца.
В Днепре врачи областного центра экстренной медицины спасли 12-летнего мальчика, который из-за передозировки лекарством от сердца находился в состоянии клинической смерти. За жизнь ребенка боролись 77 минут.
Об этом рассказал медик центра Виктор Пальчинский.
Мальчик выпил большую дозу антиаритмического препарата – лекарственного средства, которое применяют для лечения и предотвращения нарушений ритма сердца.
По словам врача, почему 12-летний мальчик решил выпить это лекарство, пока неизвестно. Его родители – медики, поэтому сначала они пытались самостоятельно помочь сыну, а когда он потерял сознание, вызвали "скорую".
Когда прибыли врачи "скорой", ребенок был в тяжелом состоянии.
"Усилия медики не останавливали ни на секунду, потому что тогда только они решали судьбу этой молодой жизни, и они боролись за нее 77 минут — сердечный ритм восстановлен, появилась целенаправленная двигательная активность, ответная реакция на голос-кивание. Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимации отделение профильной больницы", — рассказал он.
Сейчас состояние ребенка стабильное.
Напомним, ребёнку провели операцию на мозге с пробуждением – впервые в истории украинской медицины.
Читайте также: