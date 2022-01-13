Забаррикадировала соседей: в Днепре бабушка завалила мусором свою квартиру и взялась за подъезд (фото)

Забаррикадировала соседей: в Днепре бабушка завалила мусором свою квартиру и взялась за подъезд (фото)

Женщина не дает выбросить мусор.

В Днепре 75-летняя женщина захламила мусором свою квартиру и забросала мешками с хламом подступы к подъезду.

Об этом сообщила жительница Днепра Любовь Буклакова.

"В соседнем доме вот такая эпическая картина у входа ко 2-му подъезду. Бабушка 75 лет вернулась в свою квартиру после многолетней жизни с гражданским мужем (он умер). Вещи ее перевозили "Газелью", одной ходки не хватило. В этих мешках — спрессованный от времени мусор. Эта бабушка сначала до потолка забила свою квартиру мусором, а потом годами сносила его в квартиру гражданского мужа. Теперь это лежит на подступах к подъезду", — рассказала женщина.

По ее словам, мешки с мусором в квартире не уместились, так что остались стоять под подъездом. Выкинуть пенсионерка ничего не дает.

"Соседи и председатель ЖДК в шоке. Только летом во дворах навели порядок, положили асфальт, поставили скамейки", — пишет автор.

Сейчас жители подъезда решают, как уладить дело с пенсионеркой и ее вещами.

Напомним, что Запорожье в многоэтажке произошло возгорание. Владелицу квартиры пришлось вытаскивать через отверстие в мусоре, которым она захламила свою квартиру.

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