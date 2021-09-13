Забаррикадировался с гранатой: в Херсонской области мужчина угрожает взорвать дом

Забаррикадировался с гранатой: в Херсонской области мужчина угрожает взорвать дом

Мужчина отказывается выходить из дома.

В пгт Ивановка 45-летний мужчина забаррикадировался в доме и угрожает подорвать дом. На месте происшествия работает руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и работники роты полиции особого назначения.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Полицейские выяснили, что мужчина проживает с женой и четырьмя детьми. Во время семейной ссоры он взял предмет, похожий на гранату, и начал угрожать родным. После чего жена и дети вышли из дома и вызвали полицию.

Мужчина закрылся на втором этаже дома и отказывается выходить. Территорию возле домовладения окружили. Людей отвели на безопасное расстояние.

Сейчас с мужчиной полицейские проводят переговоры. В случае отказа прекратить правонарушение, к нему планируют применить полицейские меры, предусмотренные законом.

Напомним, что в Днепре прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека.

Новости Украины: в Шевченковском районе столицы в доме разорвалась граната

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку