Забастовка или отказ: что делать, если ребенок не хочет есть грудное молоко во время войны

Забастовка или отказ: что делать, если ребенок не хочет есть грудное молоко во время войны

Во время кормления грудью женщины могут встречаться с разными трудностями, например с отказом ребенка сосать грудь.

Такое поведение можно называть «забастовку у груди», ведь в большинстве случаев она носит временный характер. Как только причина беспокойства будет ликвидирована – кормление грудью снова станет привычным.

Об этом пишет "UNICEF Ukraine".

Как может проявляться забастовка у груди

Забастовка у груди может выглядеть так: ребенок ищет грудь – крутит головой из стороны в сторону, открывает рот, высовывает язык, а когда прикладывается к груди – начинает плакать, отворачиваться, извиваться. Или такой вариант: когда предлагаешь грудь, ребенок сразу начинает плакать, прячешь ее – снова ищет, а как находит, пробует и снова начинает плакать. Создается впечатление, что ребенок хочет приложиться к груди, но не может.

Несколько таких попыток приводят к тому, что ребенок совсем перестает брать грудь и плачет. Или ребенок может начать сосать, какое-то время сосет, а потом с плачем бросает, отворачивается, снова берет – бросает. Часто мамы говорят о том, что малыш соглашается сосать днем только в сонном состоянии. Или ночью сосет часто, а днем не уговорить.

Чаще пик беспокойства, тревоги, забастовки под грудью происходит в возрасте 2,5-4 месяцев.

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Причины забастовки

За беспокойным поведением ребенка может скрываться физический дискомфорт:

неудобное расположение на руках у мамы;

простуда, насморк, ушная инфекция и т.п.;

гастроэзофагеальный рефлюкс – распространенная проблема у младенцев, когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод, что может вызвать болевые ощущения при кормлении;

боль после травмы, медицинской процедуры, укола;

боль во рту при прорезывании зубов, молочницы, травме рта;

избыток молока – очень сильный поток молока вызывает неприятные ощущения;

высокое небо, расщепленное небо, короткая уздечка языка, вызывающая сильное напряжение языка, кривошия – ребенку может быть больно кормиться с одной из грудей, а с другой нормально.

Беспокойство ребенка у груди может быть вызвано окружающими факторами:

перевозбуждение нервной системы младенца (заметнее проявляется вечером);

серьезные изменения в жизни ребенка (многочисленные переезды, гости на дому, выход мамы на работу);

продолжающаяся неспокойная атмосфера (семейные конфликты, ссоры во время кормления);

длинная разлука с ребенком (больше недели);

стресс, чрезмерно стимулирующий уходовые/развивающие процедуры (профилактический массаж, закаливание, грудничковое плавание, ныряние, динамическая гимнастика);

кормление грудью по режиму, настойчивое кормление через силу, активное введение прикорма в большом объеме.

Забастовки у груди также могут спровоцировать пустышки, докорм из бутылки и накладки на соски. Сначала ребенок может не иметь негативной реакции на их использование, однако со временем очень вероятно, что возникнет беспокойство при кормлении грудью.

Иногда мамы могут ошибочно считать, что ребенок бастует, а на самом деле ему сложно сконцентрироваться на кормлении – его что-то отвлекает, нервная система перевозбуждена, и он хотел бы взять грудь, но испытывает противоречивые чувства, беспокоится и плачет. Малышу нужна помощь, чтобы успокоиться, а затем соглашается брать грудь.

Как преодолеть забастовку у груди

То, как вы настроены, очень важно! Первое, что стоит осознать, признать и помнить, – вы хорошая мама и делаете максимум для того, чтобы малыш рос здоровым. Ребенку может быть дискомфортно, он может плакать и капризничать, но вместе вы обязательно преодолеете эту проблему.

Не кормите ребенка насильно – грудь не должна быть полем боя. Если понимаете, что ребенок просто так груди не возьмет, постарайтесь отвлечь его. Прекрасно помогает в этом укачивание на руках, сидя на фитболе (осторожно и мягко), использование белого шума. Для этого можно использовать приложение в телефоне со звуками природы – шум дождя, прибоя – или легко доступны бытовые шумы – поток воды из крана, звук вытяжки, фена, пылесоса. Проанализируйте, удобно ли ребенок расположен на ваших руках во время кормления: тело и лицо малыша должны быть развернуты к маме, он должен опираться на него тазом, грудной клеткой, подбородком в грудь (должен полностью отдавать вес своего тела маме, растекаться по ней) – это позволит хорошо приложиться к груди. Отлично работает контакт кожи к коже. Это внутриутробная привычка малыша, которая творит чудеса. Пользуйтесь ею почаще, просто в течение дня. Больше носите малыша на руках и общайтесь с ним. Попробуйте прикладывать малыша к груди, когда он дремлет или находится в сонном состоянии, тогда сработают его естественные инстинкты и он согласится сосать. Желательно организовать дневной сон ребенка на вашей кровати, где вы сможете вкладывать ему грудь в рот, когда он будет шевелиться во время сна, и при этом не будить его. Простимулировать рефлекс окситоцина, например выпив теплый напиток или сделав массаж груди, чтобы в момент прикладывания молоко активнее лилось из груди. Это может побуждать малыша сосать грудь подольше. Можно использовать сцеженное молоко в начале кормления, чтобы поощрить ребенка приложиться к груди. Кормите малыша в привычном и удобном для него положении, а если старые позы ему больше не нравятся – можно попробовать необычные, и это может сработать. Некоторым малышам помогает кормление в движении – вы можете ходить, приплясывать, покачиваться, слегка приседать.

Что с лактацией?

Если ребенок во время забастовки прикладывается к груди очень редко – важно поддерживать лактацию с помощью сцеживаний. Ритм сцеживаний может быть таким, каким был до этого ритм кормления грудью или раз в 3 часа. Сцеженное молоко нужно давать ребенку из чашки, ложки, из системы докармливания или из шприца без иглы.

Если вы замечаете, что ребенок редко прикладывается днем, но стал чаще сосать грудь ночью, проанализируйте – может, общая частота кормлений в сутки не изменилась. Тогда дополнительно сцеживаться не нужно.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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