Забастовка на границе с Польшей: есть случаи блокирования гуманитарной помощи

На польско-украинской границе фиксируют очереди с гуманитарной помощью для водителей.

Об этом заявил в интервью журналистке Украинского Радио Светлане Мялык генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць.

По его словам, был также разговор с представителями протестующих.

"Они говорят, что пропускают гуманитарную помощь вне очереди, мы попросили, чтобы они соблюдали свои заявленные квоты", — рассказал он.

Эвакуация по состоянию здоровья

Куць добавляет, что сейчас работают горячие телефонные линии для неотложной помощи украинским водителям, вынужденным стоять в очереди на границе с Польшей.

"Те, кто чувствует состояние здоровья необходимо вернуться в Украину, имеют такую возможность", — подчеркнул консул.

Кроме того, продолжается сбор информации о желающих, с которыми министерство связывается и рассказывает о самом алгоритме.

Цистерны с горючим ВСУ стоят

Олег Куць также отметил, что наблюдаются случаи, стоящие цистерны с горючим.

"Кроме того, был также короткий разговор с представителями протестующих. Они говорят, что пропускают все опасные грузы, гуманитарную помощь вне очереди, мы попросили, чтобы они продемонстрировали на деле и чтобы они соблюдали свои заявленные квоты – сколько автомобилей и грузовиков пропускается ежечасно", — говорится в сообщении.

Блокировка на польско-украинской границе – что известно

Спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказал, что польские перевозчики продолжают блокировать четыре пункта пропуска на границе с Украиной. При этом КПП "Шегини", заблокированного с 23 ноября, забастовщики начнут блокировать круглосуточно с понедельника, 27 ноября.

Десятки украинских водителей – заблокированы. Им доставляют необходимые продукты и лекарства.

Из-за польских перевозчиков, уже длительное время блокирующих пропускные пункты на границе с Украиной, начались проблемы по поставке топлива в Украину.