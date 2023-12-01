Забастовка на границе в Польше: в ГПСУ назвали количество заблокированных грузовиков в очереди

Больше всего фур на КПП "Рава-Русская" и "Шегини".

В очереди в четырех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки перевозчиков более двух тысяч грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, блокировка продолжается на польских пунктах пропуска – это "Ягодин–Дорохуск", "Краковец–Корчевая", "Рава-Русская–Хребенное" и "Шегини–Медика".

"На всех этих четырех направлениях, по информации от польских коллег, на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидают около 2100 грузовых транспортных средств. Больше всего автомобилей накопилось напротив пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Шегини", – рассказал Демченко.

По его словам, более интенсивное движение на "Краковце". Наименьшее – это "Ягодин", где за сутки границу в обе стороны пересекло около 130 транспортных средств. До блокировки на этом направлении границу в сутки пересекало 1200-1300 грузовиков в обоих направлениях.

Демченко также подчеркнул, что ранее по договоренности с польской стороной пункт пропуска "Ягодин" был исключительно переформатирован под пропуск грузовиков. То есть cамое инфраструктурное направление, где большое количество грузовиков пересекали КПП.

Как сообщалось, 1 декабря в 16:00 к блокированию границы присоединится еще одна страна – Словакия. Речь идет о блокировании через границу для грузовиков в направлении "Вышне Немецкое – Ужгород".

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы с Польшей. Движению грузового транспорта начали препятствовать в трех пунктах пропуска: "Корчевая–Краковец", "Хребенное–Рава-Русская" и "Дорохуск–Ягодин". Уже 22 ноября польские забастовщики начали блокировать КПП "Медика–Шегини".

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