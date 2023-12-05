Забастовка на украинской границе: в Раде назвали колоссальные потери бюджета

В Раде подчеркнули, что блокада границы окажет влияние и на доходы украинцев.

Из-за блокады польской границы в ноябре бюджет Украины потерял 9,3 млрд гривен от недопоступления таможенных платежей.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев во вторник, 5 декабря.

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"Это мощный удар по нашей экономике и по нашему экспорту. Давайте возьмем пункт пропуска "Ягодин", который раньше до забастовки в сутки пропускал 1300 автомобилей, а сейчас пропускает 150. Безусловно, это потери перевозчиков, это уменьшение нашего экспорта. Мы имеем 40 % уменьшения экспорта через соответствующие пункты пропуска. Мы имеем заявление от перевозчиков о потерях в 400 млн евро только за первые две недели этой бессмысленной блокады. Это огромные деньги, которые недополучила воюющая армия", — отметил он.

Гетманцев добавил, что из-за забастовки поляков Украина недовыполнила план по таможне на 19%.

"Кстати, будут сказываться эти действия и на доходах, администрируемых налоговой, но там это будет несколько с опозданием. На сегодняшний день мы имеем недовыполнение плана по таможне из-за таких действий на 19%. Это при том, что октябрь таможня перевыполнила. Поэтому крайне крайне. негативные последствия указанной провокации", — подчеркнул он.

Напомним, как сообщили накануне в ГНСУ, на границе с Польшей начали пропускать одну из категорий грузовиков.

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