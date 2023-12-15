Забастовка перевозчиков: что происходит на границе между Словакией и Украиной

Словацкие перевозчики перестали блокировать границу между Словакией и Украиной. В Украину уже попало 60 фур.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

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Как отмечает журналист, блокада была снята в 23:30 вечером 14 декабря. Уже с утра 15 декабря украинская таможня проверила и запустила на территорию Украины около 60 грузовых автомобилей.

Напомним, в четверг, 14 декабря, частично восстановлен пропуск грузовиков из Украины в Словакию в пункте пропуска "Ужгород", который совместим с КПП "Вышнее Немецкое".

Информацию подтвердили в Госпогранслужбе. Так, движение грузовиков на границе со Словакией постепенно разблокируется.

"По информации, которая поступила вчера вечером украинским пограничникам, представители словацких перевозчиков разблокировали на неопределенный срок движение грузовых автомобилей на въезд в Словакию перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое", – сообщили в ГНСУ.

С момента прекращения блокировки по состоянию на 09:00 15 декабря в направлении выбытия из Украины через пункт пропуска "Ужгород" оформлено почти 60 грузовиков, еще 1065 – находятся в электронной очереди на выезд из Украины.

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