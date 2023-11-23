Забастовка перевозчиков в Польше: на границе умер еще один украинский водитель

В Польше на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец" умер еще один украинский водитель. Недалеко от этого КПП продолжается забастовка польских перевозчиков

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в эфире "Общественного".

По его словам, информация о смерти еще одного украинского водителя в Корчеве на стоянке появилась сегодня, 22 ноября.

"Уже второй летальный случай с начала блокады. Я понимаю, что, скорее всего, причины там физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатив и вызывает определенные ситуации. Там уже будут разбираться медики и правоохранительные органы, но факт есть", — сказал он.

Балин более подробной информации об инциденте не рассказал. Впрочем, по его словам, у умершего водителя машина на харьковских номерах.

Блокада границы с Польшей

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Польские перевозчики, блокирующие границу, наглеют! Украинцам приходится уже выживать на грани

6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы с Польшей. Бастующие требуют вернуть систему коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и ограничить их количество до уровня, действовавшего до полномасштабного вторжения России.

Польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в трех пунктах пропуска "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин".

Накануне 22 ноября стало известно, что польские перевозчики расширяют блокаду на границе с Украиной. С сегодняшнего дня они планируют блокировать еще и пункт пропуска "Медика-Шегини".

Следует отметить, что протесты на границе приостановили очень много процессов на украинском рынке. В частности, польские протестующие на границе блокируют гуманитарку для Украины. Украинские чиновники направили информацию об этих случаях польским властям.

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