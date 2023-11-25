Забастовка перевозчиков в Польше: волонтер рассказал, что происходит на границе

Участники забастовки перевозчиков в Польше на границе создают препятствия для провоза в Украину гуманитарной помощи. Бастующие пропускают по машине на несколько часов.

Об этом в комментарии "LIGA.net" рассказал польский волонтер, глава объединения Pogoń Ruska Рафал Рошкевич.

По его словам, он ожидал 40 часов в очереди на пункте пропуска "Гребенное — Рава-Русская" — прежде чем пересек границу, чтобы завести в Украину медицинское оборудование для прифронтовых госпиталей и тактмед.

"На пограничном переходе в Гребенном, перед польским шлагбаумом, на обеих полосах дороги "елкой" расставлены восемь фур. Они расположены так, чтобы между ними мог проехать легковой автомобиль или автобус, но не грузовик", — рассказал Рошкевич.

Очередь из грузовиков на въезд до тянется более чем на 60 км — до Замостья. Волонтер говорит: чтобы фуру пропустили через границу, водителям нужно объяснять, что они везут товар из категорий, которые обещали пропускать. Например, гуманитарку. Впрочем, даже после этого нужно ждать, когда участники блокады позволят машине проехать.

Автомобиль Рошкевича с медицинским оборудованием пропустили только после 40 часов таких переговоров.

"Не имело значения, что мы являемся поляками, что везем помощь, от которой зависят человеческие жизни, – такмед для армии под Бахмутом, медикаменты для прифронтовых госпиталей. Мы зависели от прихоти забастовщиков. После смерти второго украинского водителя, ожидавшего оформления, я спрашиваю себя: сколько людей потеряли здоровье или жизнь из-за того, что медицинская помощь и поддержка украинской армии не поступили вовремя?", — рассказал волонтер.

Рошкевич отмечает, что пока украинские водители сидят в своих TiRах, то польские забастовщики приезжают на несколько часов, отбывают смену и возвращаются домой. Следовательно, они совсем не лишены возможности заработать — в отличие от украинцев.

Волонтер также отметил, что один из лидеров забастовки, политик Рафал Меклер, был одним из лидеров кампании "Это не наша война", которая должна была уменьшить желание поляков помогать Украине. Зато Рошкевич говорит, что не согласен с таким тезисом. Ведь война в Украине – это "война и в польском, и в европейском измерениях".

Напомним, в Польше на стоянке у пункта пропуска "Корчева-Краковец" умер еще один украинский водитель. Недалеко от этого КПП продолжается забастовка польских перевозчиков.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Очередь достигает 70 километров! А с понедельника блокада усилится!

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