Забастовка польских перевозчиков: что происходит на границе и как помогают водителям

Польские перевозчики с 6 ноября блокируют пропускные пункты на границе с Украиной. Десятки украинских водителей – заблокированы. Им доставляют необходимые продукты и лекарства.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Так, 25 ноября водителям, заблокированным перед пунктом пропуска "Дорогуск — Ягодин", было раздано 2500 тысяч литров воды, 1200 обедов и необходимы медикаменты.

"Также уже 10 дней активно помогает команда World Central Kitchen. За это время команда раздала около 14 тысяч горячих обедов", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что "Ягодин – Дорогуск" – это самый большой грузовой пункт пропуска Украины. За сутки, через него на въезд и выезд может проезжать по 680 грузовиков.

В настоящее время, из-за блокады границы с польской стороны, этот пункт пропуска пересекает несколько десятков грузовиков в сутки. Кроме того, с польской стороны границы в физической очереди ожидают более 800 грузовиков.

Количество грузовиков в физической очереди с польской стороны составляет 700 и 600 транспортных средств соответственно.

Водители и перевозчики, которые заблокированы на границе, могут обратиться на круглосуточную горячую линию Укртрансбезопасность, сообщить о потребностях и других связанных вопросах по номеру: +38-(067)-120-04-83.

Дополнительные потребности можно указать через форму.

Также водители, желающие эвакуироваться в Украину, могут заполнить форму по ссылке.

На минувшей неделе Министерство восстановления совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало Штаб помощи украинским водителям. Ключевая задача – обеспечить украинских перевозчиков едой, питьевой водой, медикаментами, пока не будет восстановлена стабильная работа пунктов пропуска.

В то же время Министерство инициировало направление мониторинговых групп со стороны Европейского Союза на заблокированные пункты пропуска с целью фиксации реальной ситуации, которая сложилась на границе.

Напомним, замминистра назвал новую проблему блокирования границы с Польшей.

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