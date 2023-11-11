Забастовка польских перевозчиков: какая ситуация на пунктах пропуска

Блокада польских протестующих может длиться долго, по меньшей мере, до конца текущего года.

После того, как польские перевозчики начали забастовку на пунктах пропуска, полиция страны начала помогать водителям украинских грузовиков объехать заблокированные происки.

Об этом сообщает RMF.FM.

Сейчас на двух стоянках в Млынах и Грушовицах пересечение границы ждут более 550 грузовиков. Польские митингующие пропускают через границу легковой и пассажирский транспорт, гуманитарную и военную помощь для Украины, а для грузовиков установили ограничения – один автомобиль в час.

"Грузовки в колоннах в сопровождении полиции, по 25 штук за раз, двигаются по автостраде А4 прямо к границе", — говорится в сообщении.

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Стоит отметить, учитывая, что украинские грузовики теперь просто объезжают протест, вся демонстрация теряет смысл. До сих пор мы вели себя очень вежливо и мирно. И дальше считаем, что так должно быть, но не буду скрывать, что мерзнущие в осеннюю погоду ребята очень раздражены ситуацией, которая сложилась.

"Мы оказались на обочине", – говорит Томаш Борковский из Комитета защиты транспортных перевозчиков и работодателей.

Напомним, блокада польско-украинской границы, судя по заявлениям польских протестующих, может длиться долго, по меньшей мере, до конца текущего года.

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