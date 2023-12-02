Забастовки на границе с Польшей: какие пункты пропуска работают и какие очереди

На границе Польши и Украины продолжается блокада польскими протестующими четырех контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона 2 декабря.

Демченко отметил, что, по данным польской стороны, около 2400 украинских перевозчиков застряли на границе со стороны Польши. Больше всего грузовиков скопилось возле пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". Также заблокированы пропускные пункты "Ягодин" и "Краковец".

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"Мы фиксируем, что определенное количество грузовиков в сутки пересекает границу как на выезд из Польши, так и польская сторона принимает определенное количество. Но той интенсивности, которая была до 6 ноября, нет", — отметил он.

Относительно ситуации на границе со Словакией, по словам Демченко, за последние сутки пункт "Вышне Немецкое — Ужгород" пропустил около 320 машин в обеех направлениях. По его данным, около 600 фур сейчас стоит в очереди на словацкой стороне границы.

Что известно о забастовке польских перевозчиков

6 ноября около 13:30 польские перевозчики начали акцию протеста на польско-украинской границе. Они заблокировали проезд грузового транспорта в пунктах пропуска "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин".

Тогда организаторы протеста заявили, что будут пропускать только по одному грузовику в час. Это повлекло за собой огромные очереди с обеих сторон границы. Протесты на границе приостановили очень много процессов на украинском рынке. Это, в частности, тормозит и помощь ВСУ. Следует отметить, что движение автобусов и легкового транспорта не заблокировано.

В среднем один день простоя из-за забастовки на польско-украинских пунктах пропуска наносит одной украинской компании около 1 млн грн потерь, подсчитала Европейская Бизнес-Ассоциация. По оценке Федерации работодателей, сейчас экономика понесла более €400 млн убытков от блокировки границы.

Блокада угрожает Украине дефицитом импортных товаров и уже повлияла на внутренний рынок. В частности, на украинских заправках начал пропадать автогаз, волонтеры не могут ввозить необходимое для фронта, бизнес – вывозить экспорт.

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