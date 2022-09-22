Заберите детей и беременных от экрана: тиктокеры Кадырова показали, как гранатометами воюют с бандеровским воздухом (видео 18++)

На этот раз они устроили спектакль со стрельбой, дымом и музыкой.

Видео "бравых воинов", которое выложил у себя в телеграмм-канале Дон-дон Кадыров, высмеяли украинские защитники.

"Рамзанка Дыров похвастался в своем телеграмм-канале очередным бабуинским трэш-боевиком, снятым его верными тиктокерами", — подписали видео в "Оперативном ВСУ".

На кадрах видно, как группа кадыровцев у кирпичной стены устроила перестрелку с воздухом. Воины завзято стреляют куда-то из автоматов. При чем не целятся.

Для большего драматизма бандеровский воздух даже лупят из ручного противотанкового гранатомета, тоже не очень целясь, и бегают туда-сюда друг перед другом.

Забавности ситуации придает наложенная на видео музыка.

Чем завершился аэробой, пока неизвестно.

Напомним, что в Херсонской области кадыровцы расстреливают мобилизованных из "ЛДНР". Их наказывают за отказ наступать и утраченные позиции.

Ранее мы сообщали, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.

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