Заберут квартиру за штраф ПДД: как новый закон изменит жизнь должников в Украине

В Украине принят резонансный законопроект, значительно расширяющий полномочия государства по взысканию долгов. Новые нормы будут касаться не только злостных неплательщиков по кредитам, но и имеющих задолженность за коммунальные услуги или неоплаченные штрафы ПДД.

О рисках для единого жилья и ограничении прав рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире «Вечер.LIVE».

Ключевые ограничения для должников

После внесения лица в соответствующий реестр, его ждет ряд строгих санкций:

Блокировка финансовых операций: ограничение доступа к банковским счетам и картам.

Имущественные запреты: утрата права свободно распоряжаться недвижимостью и другим ценным имуществом.

Административное давление: усиление механизмов принудительного взыскания.

Главный риск — потеря крыши над головой

Наиболее дискуссионным аспектом документа является возможность взыскания имущества, являющегося единственным местом жительства должника. Олег Пендзин подчеркнул, что это создает прямую угрозу конституционным правам граждан.

Закон позиционируется как часть евроинтеграционного процесса и инструмент борьбы с недобросовестными плательщиками. Однако он вступает в потенциальный конфликт с конституционным правом каждого украинца на жилье», — подчеркнул эксперт.

Что дальше?

Несмотря на то, что документ уже прошел голосование, он остается объектом острых дискуссий. Эксперты предполагают, что из-за высокого общественного резонанса и юридических противоречий в закон могут быть внесены правки, которые подробнее регламентируют процедуру взыскания жилья и установят «предохранители» для социально уязвимых категорий населения.

Напомним, председатель Совета частных исполнителей Украины Оксана Русецкая заявил, что новый закон о долгах вызвал резонанс из-за заявлений об «автоматическом взыскании», однако на практике речь идет о цифровизации процедур, а не о новых санкциях.