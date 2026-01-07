Заберут ли авто за уклонение от мобилизации: юрист объяснил реальные угрозы

ТЦК / © ТСН

Многие украинские опасаются, что за игнорирование повесток или нарушение правил военного учета у них могут отобрать транспортные средства. Однако законодательство имеет четкие разграничения между ограничением прав и конфискацией имущества.

Об этом рассказал правовед и адвокат Роман Симутин для Телеграфа.

По словам юриста, распространенные страхи относительно принудительного изъятия автомобилей из-за уклонения от призыва преувеличены. Законодательство не предусматривает автоматическую конфискацию транспортного средства за сам факт неявки в ТЦК.

Вместо этого существует другой механизм влияния — временное ограничение в праве управления транспортным средством.

Адвокат отмечает ключевые моменты:

У ТЦК нет полномочий самостоятельно забирать водительские права или авто.

Ограничение управления может наложить исключительно суд.

Это не лишение прав навсегда, а временный запрет садиться за руль.

На практике реализовать такую процедуру очень сложно. Судебных решений по ограничению права управления из-за уклонения от мобилизации пока немного, поскольку процесс доказывания вины и необходимости такого мероприятия является юридически сложным.

Когда возможна реальная конфискация

Симутин пояснил, что конфискация автомобиля — это совсем другая юридическая процедура, применяемая в случаях, не связанных напрямую с административными нарушениями мобилизационного законодательства.

Изъятие имущества (автомобиля) возможно только в случае совершения преступлений с материальной составляющей, где закон прямо предусматривает такую санкцию. Уклонение от мобилизации к перечню таких преступлений не относится.

Заберут ли авто за неуплату штрафа от ТЦК

Еще одна опаска водителей касается возможности продажи авто для погашения больших штрафов от ТЦК. Эксперт успокаивает: даже если на военнообязанного наложен штраф в размере, например, 100 тысяч гривен, а его автомобиль стоит дороже (например, миллион), исполнительная служба не будет изымать машину для продажи на аукционе.

Такие действия противоречат принципам соразмерности и справедливости, потому на практике не применяются.

