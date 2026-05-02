Заберут ли отсрочку у студентов после 25 лет: ответ юристов

Студенты после 25 лет сохранят отсрочку от мобилизации, если не нарушат принцип последовательности получения образования.

Об этом сообщают юристы на специализированном портале «Юристы.UA».

Эксперты напомнили, что законопроект 13634-1, предусматривавший отмену отсрочки от мобилизации для студентов в возрасте от 25 лет, до сих пор не принят. Поэтому если вы поступите на магистратуру после 25 лет и не будет нарушения последовательности получения образования, то сможете оформить отсрочку.

«В свои 25 лет лицо мужского пола может учиться в магистратуре, а также получать бронирование. И да, это дает право на отсрочку от мобилизации. Никаких изменений в законодательстве на этот счет пока нет», — ответил адвокат Юрий Айвазян.

