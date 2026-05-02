Заберут ли отсрочку у студентов после 25 лет: ответ юристов
Студенты старше 25 лет сохраняют право на отсрочку от мобилизации, поскольку законопроект, который мог бы отменить эту льготу, до сих пор не принят.
Студенты после 25 лет сохранят отсрочку от мобилизации, если не нарушат принцип последовательности получения образования.
Об этом сообщают юристы на специализированном портале «Юристы.UA».
Эксперты напомнили, что законопроект 13634-1, предусматривавший отмену отсрочки от мобилизации для студентов в возрасте от 25 лет, до сих пор не принят. Поэтому если вы поступите на магистратуру после 25 лет и не будет нарушения последовательности получения образования, то сможете оформить отсрочку.
«В свои 25 лет лицо мужского пола может учиться в магистратуре, а также получать бронирование. И да, это дает право на отсрочку от мобилизации. Никаких изменений в законодательстве на этот счет пока нет», — ответил адвокат Юрий Айвазян.
