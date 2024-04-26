Заберут ли у уклониста водительские права: юрист объяснил все нюансы

В частности, адвокат отметил, что ограничение на вождение авто может наложить только суд.

Согласно новому закону о мобилизации, уклонистов могут временно ограничивать в праве управлять транспортом. С соответствующим иском в суд будут обращаться ТЦК и СП.

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко объяснил "РБК-Украина", при каких условиях могут ограничить в вождении авто и заберут ли водительское удостоверение.

Ограничение права управления транспортными средствами – при каких условиях это возможно

Как пояснил адвокат, если военнообязанный сознательно нарушает закон о мобилизации, правила военного учета, игнорирует повестки и т.д., то начальник ТЦК обращается в Нацполицию для объявления такого гражданина в розыск, его административного задержания и доставки в центр комплектования.

Также читайте У украинцев будут забирать авто на нужды ВСУ: что известно о резонансных нормах в законе о мобилизации

Если задержание военнообязанного оказывается невозможным, то ТЦК направляет на его адрес "требование" о выполнении военно-учетного долга. Это предусмотрено новым законом о мобилизации.

"Отличие повестки и требования состоит в том, что повестка "предлагает" человеку явиться в ТЦК и СП, а "требование" – требует сделать это", – отметил Звоненко.

"Его ("требование" – ред.) присылают в случае, если военнообязанный гражданин не явился в ТЦК и СП по вызову по повестке, или же не выполнил другие свои обязательства по военному учету", – пояснил юрист.

"Требование" считается врученным:

после личного получения гражданином под роспись;

после 10 дней с момента отправки заказного письма с уведомлением о вручении.

"Требование" будет считаться выполненным, когда военнообязанный полностью выполнит военно-учетные обязанности, изложенные в "требовании". Также "требование" будет считаться отозванным после завершения мобилизации, пояснил адвокат.

Могут ли забрать водительские права у уклонистов

Как пояснил Звоненко, если в течение 10 дней "требование" от ТЦК остается проигнорированным, военкомат обращается с иском в суд о временном ограничении военнообязанного в праве управления транспортом во время мобилизации.

"Важно понимать, что такое ограничение не лишает права управления транспортными средствами на какой-либо конкретный промежуток времени, не изымается водительское удостоверение, а делает невозможным такое право до момента, пока мужчина не выполнит требование или не завершатся действия правового режима военного положения и общей мобилизации", – обратил внимание юрист.

Однако, как именно это будет действовать на практике, можно будет узнать после вступления в силу закона о мобилизации с 18 мая. Главные принципы закона предусматривают, что ограничение на вождение авто накладывает только суд. Судебные заседания могут проходить в порядке письменного производства без вызова военнообязанного.

Напомним, ранее юрист пояснил, какое наказание ожидает тех военнообязанных, которые состоят на учете и не обновили свои данные в течение 60 дней (после вступления в силу закона о мобилизации) в ТЦК, ЦПАУ или в электронном кабинете военнообязанного, и тех, кто не состоит на учете и также не обновил данные.

Читайте также: