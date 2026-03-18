Забетонировали тело мальчика и убили женщину: в Запорожье вынесли приговор убийцам

Днепровский районный суд города Запорожья вынес приговор по делу, которое стало одной из самых жестоких криминальных историй региона. Двое мужчин в возрасте 46 и 26 лет получили высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы. Они признаны виновными в похищении, длительных пытках и умышленных убийствах 11-летнего мальчика и местной жительницы.

Трагические события начались летом 2021 в пгт Акимовка. По данным следствия, двое местных жителей узнали, что 11-летний мальчик владеет информацией об их деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Опасаясь разоблачения правоохранителями, мужчины приняли решение избавиться от малолетнего свидетеля.

22 августа 2021 около 23:15 вблизи местного супермаркета они под предлогом угощения сладостями заманили ребенка в свой автомобиль. Мальчик, не подозревая опасности, добровольно сел в салон, после чего был вывезен на территорию частного дома в селе Родиновка.

Как утверждают правоохранители, ребенка поместили в двухметровую яму, выкопанную в подвале летней кухни. Содержание сопровождалось жестокими пытками: в течение двух недель мальчика избивали руками, ногами и деревянной битой.

Злоумышленники избавили его от нормальной пищи, воды и возможности удовлетворять базовые физиологические потребности. Целью пыток было узнать, что именно ребенку известно об их наркобизнесе и передавал ли он эту информацию полиции.

4-5 сентября 2021 года в результате очередного избиения мальчик скончался от тяжелых травм головы. Чтобы скрыть следы преступления, убийцы зарыли тело в том же подвале и залили его бетоном.

Убийство женщины-свидетеля

На этом преступная деятельность обвиняемых не завершилась. 24 сентября 2021 года они совершили еще одно убийство. Жертвой стала женщина, ранее хранившая для них наркотические вещества. Злоумышленники выдвинули ей претензии по поводу исчезновения части незаконного «товара».

По материалам дела, уяснение обстоятельств перешло в физическую расправу. Женщину избили, силой посадили в автомобиль и вывезли в лесополосу вблизи села Данило-Ивановка. Там жертву раздели, привязали к дереву и продолжили избивать битой. Судебно-медицинская экспертиза установила многочисленные переломы ребер и тяжелые травмы грудной клетки. Женщина скончалась от травматического шока и массивной кровопотери.

Тело второй жертвы убийцы вывезли в реку Тащенак. К рукам и груди убитой привязали кирпичи и утопили в водоеме.

Расследование и решение суда

Масштабные поиски 11-летнего мальчика начались после официального заявления матери. Изучение записей с камер видеонаблюдения позволило установить последнее место нахождения ребенка, что впоследствии вывело оперативников на след подозреваемых. Решающими стали показания знакомых одного из фигурантов дела.

Во время обыска в селе Родиновка стражи порядка разбили бетон в подвале и обнаружили тело пропавшего ребенка. Позже один из задержанных признался в совершении второго преступления — убийстве женщины.

В ходе судебного разбирательства обвиняемые признали свою вину лишь частично, пытаясь переложить ответственность за убийства друг на друга. Один фигурант признал только факт хранения наркотиков, другой — участие в убийстве женщины, но отрицал свою причастность к смерти мальчика. Также они заявляли о давлении со стороны следствия, однако суд признал эти заявления безосновательными из-за наличия безоговорочной доказательной базы.

Днепровский районный суд квалифицировал действия фигурантов по статьям, предусматривающим наказание за похищение человека, умышленное убийство малолетнего ребенка и умышленное убийство, совершенное группой лиц. Установив, что мужчины действовали сознательно и по предварительному сговору, суд назначил обоим наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Харькове задержан 42-летний мужчина, который развращал 4-летнюю падчерицу и хранил более 23 тыс. файлов детской порнографии. В ходе обысков киберполиция обнаружила около 500 собственных фото и видео задержанного с издевательствами над ребенком. Злоумышленнику сообщили о подозрении, ему грозит до восьми лет тюрьмы.