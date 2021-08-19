Забежал в метро и подошел к людям: в Харькове лисенок стал героем соцсетей (видео)

Забежал в метро и подошел к людям: в Харькове лисенок стал героем соцсетей (видео)

Лисенок ходил по рельсам, а затем самостоятельно выбрался наружу.

В Харькове на станции метро "Индустриальная" горожане заметили необычного пассажира — лисенка.

Видео с животным пользователи опубликовали в социальной сети.

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На ролике видно, как по станции метро ходит лисенок. В какой-то момент он спустился по лестнице и вышел на платформу, после чего прыгнул на рельсы.

Изданию SQ в пресс-службе метрополитена сообщили, что лисенок оказался в метро за 10 минут до закрытия станции. Зашел он через дверь. Впоследствии животное самостоятельно выскочило наружу через подземный переход.

Снимать же лисенка на телефон прохожим запрещали работники метрополитена.

"Нельзя снимать на камеру", — коротко отрезали сотрудники метро.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что животное выглядит истощенным, а также встали на сторону работников метрополитена, запрещающих вести съемку.

Бедное животное. Настолько голодный, что вышел к людям.

Надеюсь, с лисой все будет хорошо.

Бедная лиса, жаль ее. Голодное животное.

Метро режимный объект, поэтому могут запретить съемку.

Напомним, что в киевском метро ищут кота, который сбежал из перевозочной клетки.

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